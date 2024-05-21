21 мая, 08:26Общество
Собиравшего деньги для ВСУ студента МГУ Гулько вышлют из России
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Студента Сергея Гулько из Одессы, которого отчислили из МГУ за публикации националистического характера и попытку сбора средств для украинских военных в интернете, депортируют из России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Троицкого суда Москвы.
Сейчас студент находится в центре временного содержания. При этом по закону он может обжаловать решение суда.
26 апреля студента МГУ имени М. В. Ломоносова из Одессы арестовали по подозрению в сборе средств для украинских войск и в призывах к ударам по Москве. Его арестовали на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")". По информации СМИ, молодой человек имеет действующий украинский паспорт, однако заявления на получение гражданства РФ он не подавал.
28 апреля он получил уведомление о сокращении его срока пребывания в РФ. Студент должен был выехать из России в течение трех дней.
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