Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Метеоролог Дарья Ермакова в эфире телеканала Москва 24 рассказала о том, какая погода ожидает жителей столицы в выходные.
Согласно прогнозу, в субботу температура воздуха составит 19 градусов тепла, осадков не ожидается. В воскресенье при 19 градусах возможен небольшой дождь, а ночью похолодает до 11 градусов.
Атмосферное давление в выходные может повыситься до 748 миллиметров ртутного столба. Кроме того, ряд синоптиков предупреждает о сохранении порывистого ветра.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, накроет ли Москву питерский шторм. Синоптик заявил, что столица находится на стыке двух потоков, один из которых обусловил очень жаркую погоду в городе в начале недели, а второй приближает ложбину низкого давления.
В связи с этим ветер в столичном регионе может усилиться до 17 метров в секунду, однако повторения питерской ситуации не ожидается, заверил метеоролог.
Также москвичей предупредили, что не стоит рассчитывать на жаркое начало лета, так как температурный фон будет на 0,5–1 градус ниже нормы на большей части Европейской России. Купальный сезон откроется с опозданием на одну или две недели.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в выходные
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