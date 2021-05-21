Доктор Кац: важно сформировать у будущих врачей безупречную этику и умение сопереживать

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Ранняя профориентация имеет ключевое значение, при этом для будущих врачей важны не только знания, но также способность сопереживать и безупречная этика. Об этом рассказала главврач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац на "Уроке доброты" для учеников школы № 1504 района Ивановского.

Мероприятие прошло в благотворительном фонде имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза". Организаторами выступили сотрудники фонда и Елена Кац. В рамках уроков школьники и волонтеры изучили основы уличной медицины, доврачебной помощи и поддержки бездомных, получили представление о юридических и психологических аспектах работы добровольцев.

"Профориентация сегодня – важнейшее направление, именно для этого я постаралась, чтобы дети из медицинских классов смогли посетить урок. Но, кроме профориентационной составляющей, есть еще и гуманистическая. Крайне важно, что, начиная с медицинских классов, и потом, в институте, у будущих врачей формировались не только профессиональные навыки, но и безупречная этика, способность к сопереживанию", – сказала Кац, отметив, что подобные уроки должны стать частью образовательной программы в медклассах.

"Медицинский класс в московской школе" – совместный проект правительства Москвы и двух ведущих медвузов – имени Сеченова и Пирогова. Он является частью инновационной системы подготовки детей "Школа – университет". Проект входит в топ-100 ведущих образовательных инициатив мира. Медицинские классы есть в 75 столичных школах, их учениками являются пять тысяч детей.

Ранее Кац выдвигала инициативы, направленные на совершенствование системы школьного образования и организации отдыха школьников. Она предложила ввести родительский контроль в школьных столовых, организовать плановые осмотры детей логопедом, расширить возможности летнего отдыха детей по программе "Московская смена".