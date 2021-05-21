Доктор Кац: важно сформировать у будущих врачей безупречную этику и умение сопереживать

Фото: Дарья Сорокина
Ранняя профориентация имеет ключевое значение, при этом для будущих врачей важны не только знания, но также способность сопереживать и безупречная этика. Об этом рассказала главврач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац на "Уроке доброты" для учеников школы № 1504 района Ивановского.
Мероприятие прошло в благотворительном фонде имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза". Организаторами выступили сотрудники фонда и Елена Кац. В рамках уроков школьники и волонтеры изучили основы уличной медицины, доврачебной помощи и поддержки бездомных, получили представление о юридических и психологических аспектах работы добровольцев.
"Профориентация сегодня – важнейшее направление, именно для этого я постаралась, чтобы дети из медицинских классов смогли посетить урок. Но, кроме профориентационной составляющей, есть еще и гуманистическая. Крайне важно, что, начиная с медицинских классов, и потом, в институте, у будущих врачей формировались не только профессиональные навыки, но и безупречная этика, способность к сопереживанию", – сказала Кац, отметив, что подобные уроки должны стать частью образовательной программы в медклассах.
"Медицинский класс в московской школе" – совместный проект правительства Москвы и двух ведущих медвузов – имени Сеченова и Пирогова. Он является частью инновационной системы подготовки детей "Школа – университет". Проект входит в топ-100 ведущих образовательных инициатив мира. Медицинские классы есть в 75 столичных школах, их учениками являются пять тысяч детей.
Ранее Кац выдвигала инициативы, направленные на совершенствование системы школьного образования и организации отдыха школьников. Она предложила ввести родительский контроль в школьных столовых, организовать плановые осмотры детей логопедом, расширить возможности летнего отдыха детей по программе "Московская смена".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: