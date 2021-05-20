Депутат ГД Романенко обсудил с директорами школ вопросы организации групп продленного дня

20:54
Фото: depositphotos/Reanas
Депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко обсудил с руководителями средних образовательных учреждений юга и юго-запада Москвы условия работы в школах групп продленного дня.
Вопрос продленки является проблемным, поскольку данные группы из-за изменений в законе об образовании сделали платными.
"Эта форма присмотра за детьми имеет важное социальное значение для большинства московских семей, родителям часто бывает не с кем оставить детей после школы. Но стоимость группы продленного дня в большинстве школ невелика и под силу большинству семей. А в тех случаях, когда и она оказывается не по карману, всегда можно обратиться в наблюдательный совет с просьбой определить ребенка на продленку бесплатно", – отметил Романенко.
Группы продленного дня требуют дополнительного финансирования для того, чтобы покрывать расходы на оплату часов работы педагогов, питание, коммунальные нужды. В связи с этим продленку сделали платной. Однако руководство образовательных учреждений уверяет, что данных средств не хватает на все нужды.
Также в данном вопросе еще одной проблемой является загруженность школ в районах, где активно строятся новые ЖК.
Руководители школ предложили ввести специальные субсидии для покрытия соответствующих расходов в группах продленного дня.
"Общаясь с руководителями образовательных учреждений, я слышал разные мнения: как за, так и против возвращения бесплатной продленки. Ситуация неоднозначная, и сейчас я изучаю предложения, поступающие с мест, и опыт других регионов", – добавил Романенко.
Ранее сообщалось, что программа "Искусство – детям" стала самым масштабным проектом модернизации дополнительного образования. С 2018 года в рамках программы обновили и отремонтировали 125 столичных школ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: