Депутат ГД Романенко обсудил с директорами школ вопросы организации групп продленного дня

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Депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко обсудил с руководителями средних образовательных учреждений юга и юго-запада Москвы условия работы в школах групп продленного дня.

Вопрос продленки является проблемным, поскольку данные группы из-за изменений в законе об образовании сделали платными.

"Эта форма присмотра за детьми имеет важное социальное значение для большинства московских семей, родителям часто бывает не с кем оставить детей после школы. Но стоимость группы продленного дня в большинстве школ невелика и под силу большинству семей. А в тех случаях, когда и она оказывается не по карману, всегда можно обратиться в наблюдательный совет с просьбой определить ребенка на продленку бесплатно", – отметил Романенко.

Группы продленного дня требуют дополнительного финансирования для того, чтобы покрывать расходы на оплату часов работы педагогов, питание, коммунальные нужды. В связи с этим продленку сделали платной. Однако руководство образовательных учреждений уверяет, что данных средств не хватает на все нужды.

Также в данном вопросе еще одной проблемой является загруженность школ в районах, где активно строятся новые ЖК.

Руководители школ предложили ввести специальные субсидии для покрытия соответствующих расходов в группах продленного дня.

"Общаясь с руководителями образовательных учреждений, я слышал разные мнения: как за, так и против возвращения бесплатной продленки. Ситуация неоднозначная, и сейчас я изучаю предложения, поступающие с мест, и опыт других регионов", – добавил Романенко.

Ранее сообщалось, что программа "Искусство – детям" стала самым масштабным проектом модернизации дополнительного образования. С 2018 года в рамках программы обновили и отремонтировали 125 столичных школ.

