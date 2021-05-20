Депутат МГД назвал программу "Искусство – детям" крупнейшей по модернизации допобразования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Программа "Искусство – детям" стала самым масштабным проектом модернизации дополнительного образования, сообщил Агентству "Москва" председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, с 2018 года в рамках программы обновили и отремонтировали 125 столичных школ.

"Наши детские учреждения получили новые музыкальные инструменты – свыше 10 тысяч единиц, 30 тысяч комплектов специальной мебели и более 5,2 тысячи единиц технологического оборудования, среди которого как музыкальная аппаратура, звуковое и световое оборудование, так и мольберты, муфельные печи для художественных школ", – сказал он.

Герасимов добавил, что также были подобраны новые помещения для 14 школ искусств, которые размещались в недостаточно приспособленных для детских занятий зданиях.

Парламентарий отметил, что в этом учебном году ключевыми проектами в программе стал ремонт в детской музыкальной хоровой школе "Весна" имени Пономарева в районе Южное Медведково. В новые здания из неприспособленных помещений переедут Киевская детская музыкальная школа и детская музыкальная школа имени Глинки.

Всего на 2021–2022 годы намечено завершить текущий ремонт в 38 зданиях и капитальный ремонт 29 школ искусств. Для переоборудования обновленных школ закупят еще около 5 тысяч единиц музыкальных инструментов и свыше 10 тысяч комплектов мебели. В планах на ближайшие годы также строительство двух новых зданий в ТиНАО.

Программа "Искусство – детям" стартовала в столице в 2018 году. Она предусматривает ремонт более 200 музыкальных и художественных школ до конца 2021 года.

В Москве уже обновили ДШИ имени Святослава Рихтера, музыкальную школу имени Глиэра, колледж музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена. Во многих школах в рамках программы меняют парк музыкальных инструментов и специальную учебную мебель.