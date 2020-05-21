На Кубани могут открыть пансионаты и отели в конце июня

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Власти Краснодарского края рассмотрят возможность открыть пансионаты и отели региона для туристов в конце июня, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным.
"Если позволит эпидемиологическая обстановка, то в конце уже июня мы посмотрим на то, чтобы все-таки в рамках опять-таки регламента Роспотребнадзора открыть пансионаты и отели", – цитирует Кондратьева ТАСС.
Ранее глава региона сообщил, что режим ограничений из-за распространения коронавируса продлили в крае до 6 июня.
По его словам, с 23 мая начинается реализация второго этапа выхода из ограничительных мероприятий. Торговые центры и курорты все еще будут закрыты.
По состоянию на 21 мая в крае выявлен 91 новый случай коронавируса. За все время в регионе зафиксировано 2 974 случая.
В России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.
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