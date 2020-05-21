В Краснодарском крае продлили режим ограничений

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Режим ограничений, действующий в Краснодарском крае из-за распространения коронавируса, продлили до 6 июня, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, с 23 мая начинается реализация второго этапа выхода из ограничительных мероприятий. Торговые центры и курорты все еще будут закрыты.
"Не готовы мы пока как курорт массово принимать гостей. Карантин в крае продлевается до 6 июня 2020 года", – заявил губернатор.
Власти с 23 мая снимают на Кубани режим карантина внутри муниципальных образований. Ограничения сохраняются для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Ограничения на передвижение между муниципалитетами в крае сохраняются.
Режим самоизоляции действует в Краснодарском крае с 31 марта. В связи с ним на Кубани прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры и рестораны, выходить на улицу можно только в случае экстренной необходимости. Прибывающих в край из других регионов направляют на 14-дневную самоизоляцию.
По состоянию на 21 мая в крае выявлен 91 новый случай коронавируса. За все время в регионе зафиксировано 2 974 случая.
В России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.
Пошла ли на спад эпидемия коронавируса
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