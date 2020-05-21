Врачи назвали негативные последствия использования дезодорантов

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Врачи не советуют регулярно использовать дезодоранты, потому что в их составе могут содержаться опасные для организма компоненты, сообщает News.ru.
Как пояснила врач-терапевт Людмила Лапа, в составе этого косметического средства содержится свинец, который хоть и является хорошим антисептиком, но токсичен для организма. Кроме того, у человека может быть к нему индивидуальная непереносимость. Вред несут также титан и цианид, которые встречаются в составе дезодорантов.
При изготовлении дезодорантов-аэрозолей часто используют кислоты и консерванты, которые тоже обладают токсическим действием. Как заметила специалист, тяжелые металлы имеют свойство накапливаться в организме. Осложняет же ситуацию то, что рядом с аксиллярной областью, куда наносится средство, находятся лимфоузлы и сосуды.
Таким образом, объясняет Лапа, частое использование дезодорантов может привести к отравлению и лимфадениту.
Она порекомендовала заменить это косметическое средство пастой от пота, состав которой лучше. Также она рекомендует использовать детские присыпки.
"Они обычно хорошего качества, потому что проходят множество исследований, перед тем как попасть на полки магазинов. В детских присыпках используются порошки мелкодисперсного цинка, которые при умеренном нанесении на аксиллярную область не оставляют запаха и следов на коже и одежде", – заявила терапевт.
Тем же, кто все-таки считает нужным применять дезодоранты, врач советует соблюдать правила гигиены: не давать пользоваться шариковым средством другим людям и наносить его только на чистое тело.
В прошлом году ученые из Гентского университета в Бельгии изобрели плотно облегающее белье с длинными рукавами, получившее название "вторая кожа", – в его ткань вживляют пробиотических бактерий, которые устраняют неприятный запах тела.
Отмечается, что бактерии "исправляют" микробиоту человеческого тела и препятствуют возникновению запаха пота. Вместе с тем белье улучшает иммунную систему кожи, так что у его носителя отпадет потребность в дезодоранте. При этом стоит помнить, что при температуре выше 30 градусов бактерии начнут умирать.
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