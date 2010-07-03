Ученые создали нижнее белье с бактериями против запаха пота

Ученые из Гентского университета в Бельгии изобрели плотно облегающее белье с длинными рукавами, получившее название "вторая кожа", – в его ткань вживляют пробиотических бактерий, которые устраняют неприятный запах тела. Об этом сообщают "Дни.ру".

Отмечается, что бактерии "исправляют" микробиоту человеческого тела и препятствуют возникновению запаха пота. По словам одного из ученых Криса Каллеварта, особенно полезна новинка будет для активно занимающихся спортом.

Вместе с тем другой разработчик костюма Рози Бродхэд уточнила, что белье улучшает иммунную систему кожи, так что у его носителя отпадет потребность в дезодоранте. При этом стоит помнить, что при температуре выше 30 градусов бактерии начнут умирать.

Ранее ученые предложили использовать борщевик в качестве материала для аккумуляторов. Исследовав свойства растения, специалисты пришли к выводу, что стебли борщевика после некоторой обработки подходят для изготовления электродов, которые входят в состав суперконденсаторов.