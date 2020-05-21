В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что за первой волной пандемии коронавируса пможет последовать вторая.

В эфире телеканала "Россия 24" она, в частности, предостерегла страны от необдуманного смягчения карантина.

Вуйнович отметила, что РФ сразу начала предпринимать действия против распространения инфекции, что помогло замедлить перенос COVID-19 и уменьшить уровень смертности.

В России выявлено 8 764 новых случая COVID-19

Академик РАН Александр Гинцбург ранее указал, что в РФ в три-четыре раза меньше летальных исходов, чем в других странах, так как популяционный иммунитет у граждан страны выше.

В свою очередь, главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова предположила, что пандемия коронавирусной инфекции в России завершится к июлю.

По последним данным, в России зафиксировано 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 85 392 человека. За весь период зарегистрировано 2 972 летальных исхода.