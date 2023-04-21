Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Волонтеры активно информируют москвичей о возможности военной службы по контракту. Специалисты помогают гражданам больше узнать о контрактной службе, а также раздают буклеты с соответствующей информацией. Об этом рассказала волонтер пункта отбора на службу по контракту Полина.

"Все стойки расположены в людных местах, поэтому к нам довольно часто подходят, люди интересуются, о чем мы информируем, в среднем это примерно 150 человек за день. В основном к нам подходят мужчины среднего возраста, но также это совершенно разные люди: студенты, женщины, девушки", – рассказала волонтер.

Полина отметила, что в центре граждане узнают о льготах и как стать добровольцем по контракту. Она рассказала, что людей, интересующихся контрактной службой, направляют в пункт по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, а также рекомендуют позвонить по номеру горячей линии 117.

Единый пункт отбора на контрактную службу начал работать 3 апреля. Всю необходимую информацию желающие могут получить по телефону 117 или на портале contract.mos.ru. Кроме того, с 4 апреля работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram. В виртуальном помощнике желающие получат ответы на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Ранее российский актер театра и кино Александр Головин при посещении высоко оценил работу пункта отбора на контрактную службу.

Головин рассказал, что у него была возможность пообщаться с добровольцами. Он отметил, что в пункт приходят мужчины разного возраста, а также пожелал им успехов и возвращения домой живыми и здоровыми.

