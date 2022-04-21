В России за сутки госпитализировали 2 928 человек с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России за последние сутки госпитализировали 2 928 человек с коронавирусом. Это на 2,95% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Число госпитализаций снизилось в 46 субъектах страны, увеличилось – в 35. Без изменения эпидемиологическая ситуация остается в четырех регионах.

Количество новых случаев коронавирусной инфекции составило 8 875. Большинство из них пришлось на Москву – 616, Санкт-Петербург – 579, Московскую область – 328 и Свердловскую область – 284.

От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа скончались 197 пациентов. Выздоровели 14 182 человека. Это на 12,5% меньше показателя предыдущего дня.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что мутации коронавируса не закончатся ни на "Омикроне", ни на каком-либо другом варианте, поскольку являются естественным процессом эволюции.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко между тем посоветовал россиянам воспользоваться майскими праздниками, чтобы пройти ревакцинацию против COVID-19. Он также призвал больше времени проводить на свежем воздухе и носить маски в общественных местах.

