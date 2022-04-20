Мурашко рекомендовал россиянам во время майских праздников ревакцинироваться от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посоветовал ревакцинироваться против коронавируса во время майских праздников, а также соблюдать масочный режим.
"Меры классические: первое – это ревакцинация, в том числе после заболевания, не позднее 6 месяцев, мы рекомендуем соблюдать масочный режим в местах скопления людей, и, конечно, в майские праздники больше находиться на свежем воздухе, это точно безопасно", – приводит РИА Новости его слова.
Ранее Михаил Мурашко допустил подъем заболеваемости COVID-19 в РФ в конце мая – июне. Мурашко подчеркнул, что сейчас в РФ падает заболеваемость COVID-19, однако под наблюдением по-прежнему остаются порядка 200 тысяч человек. Особое внимание министр призвал уделять лицам старшего возраста и тем, у кого есть хронические заболевания.
Михаил Мурашко отметил, что влияние новой волны пандемии будет определяться действиями граждан, в том числе в части соблюдения санитарных правил и вакцинации.
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