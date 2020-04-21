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Общество

10:32

Жителей столицы предупредили о порывистом ветре

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей предупредили об усилении ветра. В столице и области продлили желтый уровень погодной опасности, говорится на сайте Гидрометцентра России.

Повышенный уровень действует со вторника. "Погода потенциально опасна. Порывистый ветер. Период предупреждения – с 12:00 21 апреля до 00:00 23 апреля", – говорится в прогнозе метеоспециалистов.

21 апреля местами порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Столбики термометров покажут до 11 градусов тепла.

Накануне климатолог назвал метель в апреле в Москве нормальным явлением. Подобная погода связана с проходящим циклоном, который сначала приносит потепление, а потом холодный воздух.

Кроме того, ранее синоптик рассказал, почему прогноз о теплом апреле не сбылся.

В марте в Гидрометцентре объяснили, почему после весеннего равноденствия наступает теплая погода.

Теплая погода ожидается в столичном регионе во вторник

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