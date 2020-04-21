Теплая погода ожидается в столичном регионе во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков и до 11 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 21 апреля.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Будет дуть северный ветер скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду.

Относительная влажность воздуха около 50 процентов. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. Синоптики отмечают, что для метеозависимых людей такие погодные условия вполне комфортные.

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что на этой неделе в Москве прогнозируется усиление ветра. Штормовые порывы от 17 до 22 метров в секунду ожидаются в регионе в среду, 22 апреля.