Синоптик Вильфанд: температура ночью в столичном регионе опустится до минус 13 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Морозные ночи ожидаются в столичном регионе вплоть до вторника, 25 марта. Температура может падать до минус 7–13 градусов, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на субботу, 22 марта, в Москве похолодает до минус 2–4 градусов. По Московской области ожидается до 7 градусов мороза. В ночь на воскресенье, 23 марта, температура воздуха в столице опустится до минус 4–5 градусов и до минус 7 – по области.

По данным Вильфанда, в ночь на понедельник, 24 марта, температуры останутся ниже 0. В Москве термометры покажут минус 4–6 градусов, а по области – до минус 9–10 градусов.

"В январе о таких морозах, как сейчас, мы не думали", – подытожил метеоролог.

Минувшей ночью, 21 марта, большая часть столичного региона тоже оказалась в зоне небольших морозов. Исключением стали центральная часть Москвы и западные районы Подмосковья, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он также отметил, что ночные заморозки покинут столичный регион после 24 марта.

