Москвичам рассказали о погоде 21 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, 21 марта. На дорогах местами гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от 5 до 7 градусов тепла, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам апрельскую температуру к концу недели. При этом с пятницы, 22 марта, ожидается более облачная погода, а на следующий день в городе пойдет дождь.

До пятницы в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.



"Атмосфера": 6 градусов тепла ожидается в столице 21 марта