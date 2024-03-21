21 марта, 06:24Общество
Москвичам рассказали о погоде 21 марта
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, 21 марта. На дорогах местами гололедица, сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха в столице составит от 5 до 7 градусов тепла, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов.
Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам апрельскую температуру к концу недели. При этом с пятницы, 22 марта, ожидается более облачная погода, а на следующий день в городе пойдет дождь.
До пятницы в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.
"Атмосфера": 6 градусов тепла ожидается в столице 21 марта
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