Москвичам пообещали до 10 градусов тепла 21 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают столичный регион во вторник, 21 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 8 до 10 градусов, в Подмосковье – от 5 до 10 градусов.

Скорость южного и юго-западного ветров составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 744 миллиметра ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности вновь был продлен в Москве и области из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 13:00 среды, 22 марта.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова пообещала москвичам температуру выше климатической нормы к концу марта и приход метеорологической весны. По ее словам, март этого года характеризуется переизбытком осадков.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 21 марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!