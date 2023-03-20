Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 22 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности снова продлили в Москве и области из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики отметили, что предупреждение будет действовать до 13:00 среды, 22 марта.

"На дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

До этого предупреждение было объявлено до 22:00 вторника, 21 марта.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков пообещал москвичам самый теплый день на неделе в субботу, 25 марта. Температура составит плюс 12 градусов.

По его словам, на протяжении всей недели с 20 марта дневная температура воздуха в городе прогнозируется выше нуля. Однако погода ожидается менее солнечная, чем в минувшие выходные.

"Атмосфера": 1 градус тепла ожидается в столице вечером 20 марта

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