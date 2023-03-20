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Москва 24: метеорологи расскажут о температуре и осадках в весенний период

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

21 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.

О задачах службы, точности прогнозов и погоде в весенний период будут рассказывать:

  • руководитель Росгидромета Игорь Шумаков;
  • научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Смотрите прямую трансляцию 21 марта в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопогодапресс-конференция

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