16:50События
Москва 24: метеорологи расскажут о температуре и осадках в весенний период
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
21 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
О задачах службы, точности прогнозов и погоде в весенний период будут рассказывать:
- руководитель Росгидромета Игорь Шумаков;
- научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Смотрите прямую трансляцию 21 марта в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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