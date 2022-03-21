Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки госпитализированы 2 187 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 14,3% меньше, чем днем ранее.

Число госпитализаций увеличилось в 31 регионе, снижение отмечено в 48, ситуация не изменилась в шести субъектах РФ.

От последствий COVID-19 за сутки скончались 409 человек, при этом выздоровели 61 938. Всего за минувшие 24 часа зафиксировано 28 709 новых случаев коронавируса.

Больше всего случаев пришлось на Свердловскую область – 1 656 и Санкт-Петербург – 1 352. В Москве подтвердили 771 случай COVID-19, в Подмосковье – 367.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что осенью в России возможен повторный всплеск заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что в России сформирован достаточный коллективный иммунитет к COVID-19, поэтому летом эпидемиологическая ситуация будет стабильной. Тимаков подчеркнул, что если человек не перенес "Омикрон"-штамм, то ему нужно уже сейчас пройти ревакцинацию.