Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за сутки госпитализированы 2 187 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 14,3% меньше, чем днем ранее.
Число госпитализаций увеличилось в 31 регионе, снижение отмечено в 48, ситуация не изменилась в шести субъектах РФ.
От последствий COVID-19 за сутки скончались 409 человек, при этом выздоровели 61 938. Всего за минувшие 24 часа зафиксировано 28 709 новых случаев коронавируса.
Больше всего случаев пришлось на Свердловскую область – 1 656 и Санкт-Петербург – 1 352. В Москве подтвердили 771 случай COVID-19, в Подмосковье – 367.
Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что осенью в России возможен повторный всплеск заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что в России сформирован достаточный коллективный иммунитет к COVID-19, поэтому летом эпидемиологическая ситуация будет стабильной. Тимаков подчеркнул, что если человек не перенес "Омикрон"-штамм, то ему нужно уже сейчас пройти ревакцинацию.
ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V" против коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: