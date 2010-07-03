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Найденную в грязной квартире девочку перевели в реабилитационный центр

"Следующий этап – семья": новые подробности о девочке из московской квартиры

общество происшествия

17:50

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Фото: Москва 24

Найденную в замусоренной квартире на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку перевели из больницы в социально-реабилитационный центр, сообщила уполномоченный по защите прав ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен отметила, что у ребенка пролечили все заболевания.

"Нашу малышку уже перевели в социально-реабилитационный центр из больницы. Доктора заботились о ней, мы с вами переживали и следили за ситуацией", – написала Кузнецова в Facebook.

По словам Кузнецовой, ребенок хорошо адаптируется.

"Дальше, как я и говорила, следующий этап – семья. В этом направлении уже наметились некоторые варианты", – добавила детский омбудсмен.

10 марта пятилетнюю девочку спасли из заваленной мусором квартиры на Ленинградском шоссе. Дверь вскрыли сотрудники МЧС, приехавшие по вызову соседей.

Ребенка отправили в больницу. Девочка не разговаривала и боялась воды. Как выяснилось позже, девочка перестала произносить слова полгода назад на фоне острого или хронического стресса.

На допросе мать ребенка Ирина Геращенко заявила, что часто уходила по делам и была вынуждена запирать дочь.

В итоге женщину арестовали на два месяца.

После завершения следствия ребенка могут отдать на воспитание родственникам. По словам замначальника управления социальной защиты населения САО Светланы Хохловой, родные девочки по линии матери уже обращались с просьбой отдать им ребенка. Однако пока это решение не может быть принято.

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общество происшествия

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