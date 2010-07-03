Найденную в грязной квартире девочку перевели в реабилитационный центр

Найденную в замусоренной квартире на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку перевели из больницы в социально-реабилитационный центр, сообщила уполномоченный по защите прав ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
Детский омбудсмен отметила, что у ребенка пролечили все заболевания.
"Нашу малышку уже перевели в социально-реабилитационный центр из больницы. Доктора заботились о ней, мы с вами переживали и следили за ситуацией", – написала Кузнецова в Facebook.
По словам Кузнецовой, ребенок хорошо адаптируется.
"Дальше, как я и говорила, следующий этап – семья. В этом направлении уже наметились некоторые варианты", – добавила детский омбудсмен.
10 марта пятилетнюю девочку спасли из заваленной мусором квартиры на Ленинградском шоссе. Дверь вскрыли сотрудники МЧС, приехавшие по вызову соседей.
Ребенка отправили в больницу. Девочка не разговаривала и боялась воды. Как выяснилось позже, девочка перестала произносить слова полгода назад на фоне острого или хронического стресса.
На допросе мать ребенка Ирина Геращенко заявила, что часто уходила по делам и была вынуждена запирать дочь.
После завершения следствия ребенка могут отдать на воспитание родственникам. По словам замначальника управления социальной защиты населения САО Светланы Хохловой, родные девочки по линии матери уже обращались с просьбой отдать им ребенка. Однако пока это решение не может быть принято.
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