В России отменили норму выдачи молока "за вредность"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ упразднило постановление Совета министров СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств, сообщает РИА Новости.

Документ утратил силу наряду с другими нормативными актами советского периода. Однако рабочим на вредных производствах продолжат выдавать продукты, как это закреплено в трудовом законодательстве.

В качестве компенсации за вредность условий труда предприятие может выдавать как молоко или продукты из него, так и денежную компенсацию.

Эксперты Роскачества ответили на самые популярные вопросы о качестве молочной продукции. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее эксперты Роскачества напомнили, что купленное в магазине молоко проходит на заводе особую термическую обработку. Пастеризация, ультрапастеризация и стерилизация уничтожают в молоке как вредную, так и полезную молочнокислую микрофлору.