Эксперты оценили предложение повысить транспортный налог на старые авто

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с Москвой 24 оценил инициативу увеличить транспортный налог на коммерческие автомобили экологического класса "Евро-3" и ниже.

"У нас старый парк, и теоретически он требует обновления. По подсчетам, почти 60% автомобилей среди коммерческого транспорта не соответствуют тем требованиям, которые выдвигает Минпромторг. Это почти три миллиона с лишним машин класса "Евро-3" и ниже. Они сильно загрязняют окружающую среду, что и опасно с точки зрения безопасности. Хорошо бы их обновить и поменять на новые машины", – отметил эксперт.

По словам Моржаретто, существует мировая практика, когда власти постепенно повышают соответствующий налог: чем старше автомобиль, тем больше придется заплатить его владельцу. Вместе с тем эксперт отметил, что резкое увеличение транспортного налога вызывает вопросы.

"У нас в стране владельцы этих автомобилей, как правило, индивидуальные предприниматели. Купить новые машины нет денег. Поэтому повышение налогов должно в обязательном порядке идти в комплексе каких-то мер, которые будут стимулировать покупку", – пояснил специалист.





Игорь Моржаретто автомобильный эксперт Нужно стимулировать покупку с льготным государственным кредитованием. То есть мы повысим налоги, сдашь старую машину, получишь деньги. С такой льготной схемой это будет работать.

Моржаретто добавил, что если просто одномоменто повысить размер платежа, то люди такое решение воспримут резко и негативно.

В свою очередь, автоюрист Сергей Радько пояснил Москве 24, что в теории инициатива, если ее реализуют, должна стимулировать приток денег в бюджет и стать некой помощью автобизнесу, который "в последние годы теряет большие деньги из-за снижения продаж автомобилей".

При этом существуют риски, что владельцы коммерческих авто могут повысить стоимость своих услуг. "Им придется покупать новые машины в кредит, влезать в долги", – объясняет эксперт. А это уже ударит непосредственно по карману обычных людей.





Сергей Радько автоюрист Машины не дешевеют, а дорожают. Чем дороже машины, тем дороже услуги, и расходы лягут на плечи потребителей.

Ранее замглавы Минпромторга Александр Морозов рассказал, что ведомство планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса "Евро-3" и ниже с 2021 года. Предложение касается именно коммерческого транспорта. В ближайшее время оно будет направлено Минтрансу.

"Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействие на окружающую среду", – пояснили в пресс-службе Минпромторга.

Дискуссии по поводу эксплуатации старых авто и транспортного налога ведутся давно. В частности, в Госдуму даже вносился законопроект о его полной отмене в стране. Инициативу отклонили в первом чтении. Отмечалось, что такое решение может ударить по бюджетам субъектов РФ.

С другой инициативой выступили в комитете Госдумы по промышленности. Депутаты предложили запретить эксплуатацию старых транспортных средств. Инициативу направили в Минтранс и Минпромторг.



Ефимова Мария