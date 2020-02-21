Эксперты оценили предложение повысить транспортный налог на старые авто

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с Москвой 24 оценил инициативу увеличить транспортный налог на коммерческие автомобили экологического класса "Евро-3" и ниже.
"У нас старый парк, и теоретически он требует обновления. По подсчетам, почти 60% автомобилей среди коммерческого транспорта не соответствуют тем требованиям, которые выдвигает Минпромторг. Это почти три миллиона с лишним машин класса "Евро-3" и ниже. Они сильно загрязняют окружающую среду, что и опасно с точки зрения безопасности. Хорошо бы их обновить и поменять на новые машины", – отметил эксперт.
По словам Моржаретто, существует мировая практика, когда власти постепенно повышают соответствующий налог: чем старше автомобиль, тем больше придется заплатить его владельцу. Вместе с тем эксперт отметил, что резкое увеличение транспортного налога вызывает вопросы.
"У нас в стране владельцы этих автомобилей, как правило, индивидуальные предприниматели. Купить новые машины нет денег. Поэтому повышение налогов должно в обязательном порядке идти в комплексе каких-то мер, которые будут стимулировать покупку", – пояснил специалист.
Моржаретто добавил, что если просто одномоменто повысить размер платежа, то люди такое решение воспримут резко и негативно.
В свою очередь, автоюрист Сергей Радько пояснил Москве 24, что в теории инициатива, если ее реализуют, должна стимулировать приток денег в бюджет и стать некой помощью автобизнесу, который "в последние годы теряет большие деньги из-за снижения продаж автомобилей".
При этом существуют риски, что владельцы коммерческих авто могут повысить стоимость своих услуг. "Им придется покупать новые машины в кредит, влезать в долги", – объясняет эксперт. А это уже ударит непосредственно по карману обычных людей.
Ранее замглавы Минпромторга Александр Морозов рассказал, что ведомство планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса "Евро-3" и ниже с 2021 года. Предложение касается именно коммерческого транспорта. В ближайшее время оно будет направлено Минтрансу.
"Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействие на окружающую среду", – пояснили в пресс-службе Минпромторга.
Дискуссии по поводу эксплуатации старых авто и транспортного налога ведутся давно. В частности, в Госдуму даже вносился законопроект о его полной отмене в стране. Инициативу отклонили в первом чтении. Отмечалось, что такое решение может ударить по бюджетам субъектов РФ.
С другой инициативой выступили в комитете Госдумы по промышленности. Депутаты предложили запретить эксплуатацию старых транспортных средств. Инициативу направили в Минтранс и Минпромторг.
Читайте также
Ефимова Мария
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: