Наценки аптек выросли впервые за четыре года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России впервые с 2016 года выросли наценки аптек на лекарства. Этот показатель за четыре года увеличился до 24,6%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитические данные компании DSM Group.

Отмечается, что в 2016 году аптеки увеличивали стоимость препаратов на 25,8% от конечной цены, спустя год этот показатель упал до 25,1%, а в прошлом году отметка снизилась до 23,9%.

В частности, за последние годы значительно упали наценки на БАДы, а также на различные средства для кожи и препараты от паразитов, которые не отнесены ни к одной категории лекарств. Сейчас же вновь произошел скачек цен.

Эксперты полагают, что подобное обусловлено падением спроса граждан на медикаменты.

По мнению исполнительного директора союза "Национальная фармацевтическая палата", ситуация на аптечном рынке РФ изменилась из-за конкуренции организаций, а также в связи с их ценовой политикой, изменяемой на фоне потери спроса.

Маркетологи же заявляют, что, несмотря на это, наценки российских аптек являются наиболее низкими, нежели те, что устанавливают на другие товары массового потребления.

Ранее был зафиксирован дефицит медицинских масок в Москве. ФАС начала проверку организаций, завышающих цены на изделия на фоне сообщений о распространении китайского коронавируса.

В результате там предупредили, что аптеки будут облагаться штрафами за необоснованный рост стоимости защитных масок. Президент РФ Владимир Путин и вовсе потребовал лишать лицензии те аптеки, которые будут уличены в спекуляции.