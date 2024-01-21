Температура опустилась на 2–3 градуса ниже нормы в Москве минувшей ночью

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Москве понизилась на 2–3 градуса ниже климатической нормы месяца ночью 21 января. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За минувшую ночь на базовой московской метеостанции ВДНХ температура понизилась до минус 14,8 градуса, в Тушино – минус 15,3, на Балчуге – минус 10,3, что на 2–3 градуса ниже климатической нормы января", – подчеркнул он.

Как отметил метеоролог, в Московской области местами столбики термометров упали до минус 20 градусов. Холоднее всего было в Ново-Иерусалиме (минус 20,2 градуса), Талдоме (минус 21,3 градуса) и Клину (минус 23,9 градуса).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве будут продолжаться температурные колебания. Так, жителей столицы ожидают кратковременная оттепель и возвращение к отрицательным температурам.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что на предстоящей неделе в Москве ожидается переменчивая погода. В частности, эксперт прогнозирует в городе снег и туман.

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