Врач объяснил, почему нельзя кормить чужих детей

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему не следует кормить чужих детей без спроса, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам эксперта, ничего плохого в том, чтобы покормить чужого ребенка, с одной стороны, нет. Однако, с другой стороны, человек, который захотел это сделать, не знает, чем его обычно кормят. Поэтому неизвестно, умеет ли он жевать и нет ли у него аллергии.

"Вроде бы хорошее доброе дело может представлять угрозу для жизни и здоровья ребенка", – отметил Комаровский.

Врач уточнил, что обязательно следует спрашивать родителей ребенка о том, можно ли ему дать какой-то продукт, а также в какое время это можно сделать.

Ранее Комаровский рассказал, стоит ли делать детям процедуру "запечатывания" молочных зубов. По его словам, данная процедура позволяет защитить тонкую эмаль на детских зубах, поскольку малыши еще не умеют заботиться о полости рта.

При этом конкретно для молочных зубов Комаровский считает процедуру бесполезной. Актуально применять "запечатывание" для первых постоянных зубов.