В Госдуме предложили открыть комнаты для кормления младенцев в общественных местах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В общественных местах необходимо оборудовать комнаты для кормления младенцев, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев.

Он считает, что власти должны вкладывать средства в пропаганду грудного вскармливания, его поддержку и одобрение. По словам парламентария, сегодня женщины из-за культурных стереотипов не кормят детей на лавочках, в торговых центрах и других местах.

"Мать, присевшая на скамейку в парке, чтобы покормить ребенка грудью, должна вызывать у окружающих не осуждение, а уважение", – цитирует Савельева "Парламентская газета".

Он отметил, что искусственные смеси придумали для спасения от голода подкидышей и сирот, после чего маркетологи увидели в этом возможность заработать. При этом, по данным Минздрава РФ, сегодня на грудном вскармливании находятся порядка 40% малышей.

"Сегодня оборот рынка молочных смесей составляет около 70 миллиардов долларов. <...> Индустрия искусственного питания берет за основу смесей коровий или козий белок, добавляя в него растительные масла (в том числе пальмовое) и витамины", – добавил Савельев.

Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявли, что тяжелее всего коронавирус переносят дети до года, находящиеся на искусственном вскармливании.

Причиной этого является то, что без грудного молока к младенцам не поступают ключевые иммунные компоненты, а их собственный организм еще не вырабатывает достаточно защитных антител.

