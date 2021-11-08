Комаровский объяснил, нужно ли "запечатывать" молочные зубы детям

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Доктор Евгений Комаровский рассказал, стоит ли делать детям процедуру "запечатывания" молочных зубов. Эксперт в эфире радиостанции "Комсомольская правда" объяснил суть данного процесса.
"Народный термин "запечатывание" – это в действительности покрытие раствором из кальция и фосфора", – заявил специалист.
По словам Комаровского, данная процедура позволяет защитить тонкую эмаль на детских зубах, поскольку малыши еще не умеют заботиться о полости рта.
При этом конкретно для молочных зубов Комаровский считает процедуру бесполезной. Актуально применять "запечатывание" для первых постоянных зубов.
Нутрициолог Анна Дробышева ранее назвала способ улучшить состояние зубов и полости рта. По словам специалиста, вредную микрофлору можно уничтожать за счет полоскания антибактериальным кунжутным маслом.
Эксперты рассказали о критериях выбора зубной щетки
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