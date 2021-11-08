Врач рассказал, чем опасна боль в шее

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Врач-остеопат Сергей Стеканов рассказал, какие риски для здоровья несет боль в шее. По его словам, при работе за компьютером голова "убегает вперед", из-за чего перенапрягается задняя поверхность шеи и могут появиться спазмы, сосуды пережимаются, что приводит к сосудистым проблемам головного мозга.

"Вырастает холка, второй подбородок, и все это сопровождается проблемами с головными болями и прочими дисфункциями и патологиями, потому что от шейного отдела зависит кровообращение головного мозга", – рассказал Стеканов Пятому каналу.

Он отметил, что распространенными последствиями являются головные боли, мигрени и храп. Также боль в шее может привести к депрессии, паническим атакам, проблемам с осанкой, дыханием и метаболизмом.

Кроме того, по словам врача, боль в шее может спровоцировать выпадение волос и зубов, а также ухудшение зрения.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какая головная боль должна насторожить и стать поводом незамедлительного обращения к специалистам. Она предупредила, что регулярно "гасить" недомогание таблетками нельзя.