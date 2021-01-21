"Спутник V" для поставок за границу производят более чем на 10 площадках в 4 странах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, как организовано производство вакцины от коронавируса "Спутник V" для поставок за рубеж. Об этом он объявили в эфире телеканала "Россия-24".

По данным специалиста, препарат изготавливают в четырех странах.

"[Для зарубежных поставок] у нас есть более 5 производственных площадок в Индии, у нас есть 1 площадка <...> в Корее <...>, в Китае это также 3 компании, в Бразилии это объявленная компания", – заявил Дмитриев.

По словам главы РФПИ, ведущие фармакологические компании поверили в российскую разработку и отдали ей приоритет перед другими вакцинами.

На данный момент антикоронавирусная вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах и в Венгрии. Последняя из стран стала первым государством Евросоюза, которое готово применить российский препарат.

