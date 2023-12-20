Горожанам рассказали о преимуществах карты москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обладатели карты москвича могут применить ее более чем в 9,5 тысячи магазинов, аптек, кафе, а также культурных, спортивных и развлекательных учреждениях. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы рассказали, что в этом году программе лояльности исполнилось 20 лет. Ежегодно к ней присоединяются новые партнеры.

"Только в 2023-м к программе присоединилась почти тысяча новых точек в Москве, Твери, Архангельске, Краснодаре, Ярославле, Владимире и других российских городах. Среди них магазины товаров для детей, кофейни и даже антикафе, где есть экзотариум с различными видами змей, земноводных, насекомых", – сообщили в ведомстве.

Самой популярной категорией программы лояльности является "Продукты питания". Благодаря карте москвича горожане могут получить скидки на покупку продуктов в размере от 3 до 10% почти в 3,5 тысячи магазинов. На втором месте аптеки. Воспользоваться картой москвича можно более чем в 2,5 тысячи пунктах.

Более того, использовать карту можно при покупке товаров для детей, в зоомагазинах, химчистках, кафе, интернет-магазинах и других. Полный список партнеров программы лояльности доступен на сайте.

Получить карту москвича могут члены многодетных семей, пенсионеры и ветераны труда, инвалиды, школьники, студенты и другие категории лиц. Для этого необходимо заполнить заявление на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года карту москвича оформили более миллиона горожан. В ноябре в столице начали тестировать карту москвича в виде стикера с чипом.



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