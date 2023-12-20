Жителям Москвы рассказали о погоде 20 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 20 декабря, в столице ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу метеорологов, днем температура в Москве будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, по области – от минус 1 до 4 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 3 градусов.

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Метеопредупреждение будет действовать до 11:00 21 декабря.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в ближайшие дни в столице ожидается существенное уменьшение снежного покрова, однако сугробы снова начнут расти 24 декабря.

Как сообщил заммэра Петр Бирюков, около 300 бригад Мосводостока вышли на дежурство в Москве из-за оттепели. Бригады дежурят в местах, где наблюдаются скопления воды. В рамках устранения последствий оттепели специалисты используют около 290 единиц техники.

"Атмосфера": 3 градуса тепла ожидается в Москве 20 декабря