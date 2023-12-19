19 декабря, 14:50Наука
Москвичи не смогут наблюдать за метеорным потоком Урсиды в ночь на 22 декабря
Фото: depositphotos/raspirator
Жители столицы не смогут увидеть метеорный поток Урсиды из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Ранее сообщалось, что наблюдать за метеорным потоком Урсиды можно с 17 по 26 декабря. При этом звездопад достигнет своего пика в ночь на 22-е число. В случае идеальных условий, по словам астрономов, разглядеть получится до 10 метеоров в час.
Рублева напомнила, что пик звездопада придется на самую длинную ночь года.
Специалист пояснила, что метеорные частицы – довольно слабосветящиеся объекты. Из-за этого их можно наблюдать только на ясном, безоблачном и безлунном небе. Вместе с тем Луна как раз стремится к полнолунию, которое произойдет 27 декабря. Это является еще одним негативным фактором, помимо плохой погоды.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 14 декабря на Солнце произошла самая мощная вспышка с начала года. Ее интенсивность составила Х2,8. Эксперт отметил, что в последний раз вспышки подобной силы были зафиксированы в 2017 году.
Читайте также