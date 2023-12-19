Москвичи не смогут наблюдать за метеорным потоком Урсиды в ночь на 22 декабря

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Жители столицы не смогут увидеть метеорный поток Урсиды из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Ранее сообщалось, что наблюдать за метеорным потоком Урсиды можно с 17 по 26 декабря. При этом звездопад достигнет своего пика в ночь на 22-е число. В случае идеальных условий, по словам астрономов, разглядеть получится до 10 метеоров в час.

Рублева напомнила, что пик звездопада придется на самую длинную ночь года.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Ночь солнцестояния могла бы дать нам возможность во всей красе понаблюдать этот метеорный поток. Но из-за облачности, осадков жители Москвы и Московской области не смогут его увидеть.

Специалист пояснила, что метеорные частицы – довольно слабосветящиеся объекты. Из-за этого их можно наблюдать только на ясном, безоблачном и безлунном небе. Вместе с тем Луна как раз стремится к полнолунию, которое произойдет 27 декабря. Это является еще одним негативным фактором, помимо плохой погоды.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 14 декабря на Солнце произошла самая мощная вспышка с начала года. Ее интенсивность составила Х2,8. Эксперт отметил, что в последний раз вспышки подобной силы были зафиксированы в 2017 году.

