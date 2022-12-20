Минпросвещения сообщило об открытии отделений "Движения первых"

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Министерство просвещения РФ сообщило об открытии первых отделений Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

"Первичные отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых" появились в Москве, "Артеке" и "Орленке", – отмечается в материале министерства.

Ранее стало известно, что Российское движение детей и молодежи на съезде выбрало название "Движение первых". Отмечалось, что 760 человек отдали свой голос именно за этот вариант.

Закон о создании в России движения детей и молодежи подписал Владимир Путин 14 июля. Уточнялось, что движение будет работать на правах массовой некоммерческой самоуправляемой организации. Его цель – подготовка школьников и студентов к полноценной жизни в обществе, формирование у них мировоззрения на основе традиционных ценностей, развитие творческой активности и любви к Родине.

Первый съезд российского движения детей и молодежи прошел в Москве

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