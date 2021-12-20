В Совфеде не обсуждали возможность введения штрафов за отказ от вакцинации

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В Совете Федерации не обсуждают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
По его словам, властям в данном вопросе необходимо сначала изучить опыт других стран.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты изучают эффективность применения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса за рубежом.
Подобная мера уже применяется в Австрии. Там местные власти вызывают на прививку тех, кто еще не прошел вакцинацию. В случае отказа в течение четырех недель человека вызывают на вакцинацию повторно. При полном отказе гражданина оштрафуют на 3 600 евро. Нарушителю также грозит четырехнедельное наказание в виде лишения свободы, заменяющее штраф.
Между тем в конце ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность введения в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции.
Роспотребнадзор изучит возможность введения штрафов за отказ от вакцинации
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