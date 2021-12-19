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В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения штрафов за отказ от вакцинации. Главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что в настоящий момент российские власти изучают эффективность применения подобной меры за рубежом.

"Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый", – рассказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия–1".

Подобная мера уже применяется в Австрии. Там местные власти вызывают на прививку тех, кто еще не прошел вакцинацию. В случае отказа в течение четырех недель человека вызывают на вакцинацию повторно. При полном отказе гражданина оштрафуют на 3 600 евро. Нарушителю также грозит четырехнедельное наказание в виде лишения свободы, заменяющее штраф.

Между тем в конце ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность введения в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции.