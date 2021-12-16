В Чувашии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет и студентов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В Чувашии объявлена обязательная вакцинация от коронавируса для студентов и граждан старше 60 лет. Соответствующий приказ главного санитарного врача региона размещен на сайте Роспотребнадзора.
В документе отмечается, что перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, дополнен для стабилизации эпидобстановки в регионе. Кроме пожилых жителей и студентов, в расширенный список также вошли лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением).
Уточняется, что сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной им необходимо до 17 января 2022 года. Получить второй компонент нужно до 17 февраля 2022 года.
"Привить следует не менее 90% от общей численности работников старше 60 лет, работников с хроническими заболеваниями, не менее 80% от общей численности обучающихся", – говорится в документе.
Все, кто не пройдет вакцинацию в установленные сроки, будут отстранены от работы и учебы или переведены на дистанционный режим.
В Роспотребнадзоре региона подчеркивают, что требования не распространяются на граждан, имеющих противопоказания к прививке.
Ранее сообщалось, что жителям Хабаровского края старше 60 лет будут выплачивать по 2 тысячи рублей за вакцинацию от коронавируса. Данное решение будет действовать с 20 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года. Денежные средства будут приходить на банковскую карту платежной системы "Мир" в течение двух недель с момента введения второго компонента прививки.
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