Пожилым жителям Хабаровского края начнут платить за вакцинацию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Жителям Хабаровского края старше 60 лет будут выплачивать по 2 тысячи рублей за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на главу региона Михаила Дегтярева.
Он уточнил, что данное решение будет действовать с 20 декабря 2021 года по 1 марта 2022-го. Денежные средства будут приходить на банковскую карту платежной системы "Мир" в течение двух недель с момента введения второго компонента прививки.
Дегтярев также напомнил о требовании об обязательной самоизоляции не прошедших вакцинацию пенсионеров, которое действует с 15 по 30 декабря.
Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что на жителей столицы старше 60 лет приходится 85% смертей от коронавируса. На эту возрастную группу также приходится 28% от всех случаев инфицирования.
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