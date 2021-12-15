Пожилым жителям Хабаровского края начнут платить за вакцинацию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Жителям Хабаровского края старше 60 лет будут выплачивать по 2 тысячи рублей за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на главу региона Михаила Дегтярева.

Он уточнил, что данное решение будет действовать с 20 декабря 2021 года по 1 марта 2022-го. Денежные средства будут приходить на банковскую карту платежной системы "Мир" в течение двух недель с момента введения второго компонента прививки.

Дегтярев также напомнил о требовании об обязательной самоизоляции не прошедших вакцинацию пенсионеров, которое действует с 15 по 30 декабря.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что на жителей столицы старше 60 лет приходится 85% смертей от коронавируса. На эту возрастную группу также приходится 28% от всех случаев инфицирования.

