На пожилых москвичей приходится 85% смертей от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На москвичей старше 60 лет приходится 85% смертей от коронавируса, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития, руководитель Оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в городе Анастасия Ракова.

"Сейчас в структуре заболевших люди пожилого возраста составляют уже 28%. Это очень много, потому что именно эта группа является основной группой риска, у которой заболевание протекает более тяжело", – рассказала Ракова.

При этом заммэра столицы по вопросам социального развития отметила невысокий уровень вакцинации пожилого населения. Так, двумя компонентами привиты 1 150 000 человек из 3 000 000.

"Это большая сумма, но не такая, какую мы бы хотели. Хотела бы еще раз обратиться к людям пожилого возраста: для вас это жизненно необходимо. Еще раз прошу всех привиться", – подчеркнула Ракова.

Заммэра уточнила, что вакцинацию от коронавируса прошли все проживающие домов престарелых. На сегодняшний день среди них не зафиксировано заболеваемости.

Ранее Ракова сообщила, что в Москве из-за "Дельта"-штамма возросло количество детей, заболевших COVID-19. Все чаще фиксируется средняя или тяжелая формы течения заболевания.

