В Москве выявили 3 239 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в столице выявили 3 239 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

За 24 часа в городе госпитализировали 974 человека. На ИВЛ находятся 679 пациентов. Выздоровели за сутки еще 6 487. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 722 920. Скончались за сутки 93 пациента.

В России за минувшие сутки подтвердили 37 120 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 294 188 случаев заражения.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян вакцинироваться перед новогодними праздниками. Она отметила, что многие россияне уже сейчас думают, как провести новогодние каникулы.