За сутки в России выявили 37 120 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За минувшие сутки в России подтвердили 37 120 новых случаев коронавируса. В 6,5% из них болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве подтвердили 3 239 случаев, в Санкт-Петербурге – 2 637, в Московской области – 1 885. На Самарскую область пришлись 1 762 случая, на Краснодарский край – 997, на Республику Крым – 886, на Нижегородскую область – 779, на Свердловскую область – 749, на Воронежскую область – 745, на Красноярский край – 703.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 294 188 случаев заражения.

От последствий коронавируса за последние 24 часа в РФ скончались 1 254 человека, за весь период в стране умерли 262 843 человека. Победить болезнь за прошедшие сутки смогли 36 172 человека, за весь период пандемии – 7 992 426 человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян вакцинироваться перед новогодними праздниками. Она отметила, что многие россияне уже сейчас думают, как провести новогодние каникулы. Но для того, чтобы все прошло по плану, во время подготовки к праздникам стоит пройти вакцинацию от COVID-19.

Между тем, по данным Оперштаба, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 50,2%.

