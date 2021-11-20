За сутки в России выявили 37 120 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
За минувшие сутки в России подтвердили 37 120 новых случаев коронавируса. В 6,5% из них болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.
В Москве подтвердили 3 239 случаев, в Санкт-Петербурге – 2 637, в Московской области – 1 885. На Самарскую область пришлись 1 762 случая, на Краснодарский край – 997, на Республику Крым – 886, на Нижегородскую область – 779, на Свердловскую область – 749, на Воронежскую область – 745, на Красноярский край – 703.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 294 188 случаев заражения.
От последствий коронавируса за последние 24 часа в РФ скончались 1 254 человека, за весь период в стране умерли 262 843 человека. Победить болезнь за прошедшие сутки смогли 36 172 человека, за весь период пандемии – 7 992 426 человек.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян вакцинироваться перед новогодними праздниками. Она отметила, что многие россияне уже сейчас думают, как провести новогодние каникулы. Но для того, чтобы все прошло по плану, во время подготовки к праздникам стоит пройти вакцинацию от COVID-19.
Между тем, по данным Оперштаба, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 50,2%.
В России начнут выдавать QR-коды людям с высоким титром антител
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: