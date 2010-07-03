Нарколог Минздрава опроверг российские исследования "медицинской" марихуаны

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн опроверг информацию о том, что в России начались исследования по медицинскому использованию марихуаны.

Он подтвердил, что на Западе они действительно идут. "Но мы не знаем, чем они закончатся. Россия за всем этим наблюдает издалека. Американское и российское законодательство в отношении употребления марихуаны идентичное. Она под запретом. Никакой легализации", – заявил собеседник ИА "НСН".

По его словам, американские исследователи конопли считают, иногда ее дозы могут помочь при депрессии, в хосписах, умирающим больным. Специалисты опасаются, что исследования в США могут привести к легализации марихуаны.

"Возможно, эти американские инициативы – лукавство для легализации марихуаны. Это очень опасная штука. Если исследования дадут позитивный результат, медицина будет использовать такие препараты. Но пока говорить об этом преждевременно. Опасений пока больше, чем предполагаемой пользы", – заключил психиатр.

Ранее он рассказал о сути исследований марихуаны. По его словам, специалисты ищут каннабиоиды, не вызывающие психозов. Если их не обнаружат, то медицинское употребление марихуаны легализовано не будет, добавил нарколог.

Он подчеркнул, что психозы возникают в 1–3% случаев. Это большая цифра, обратил внимание Брюн. Кроме того, речь идет о тяжелых психозах, "которые плохо лечатся, по существу инвалидизируют человека", отметил он.

В январе в Минздраве предлагали разрешить ввоз гашиша и каннабиса, чтобы российские специалисты могли заняться испытаниями. В Совете Федерации одобрили инициативу.

Квоты определили согласно расчетам Московского эндокринного завода, где планируется проводить исследования. В России использование данных веществ в медицинских целях запрещено.