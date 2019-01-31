В СФ поддержали предложение ввозить каннабис в РФ для исследований

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Член комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко поддержала предложение министерства здравоохранения РФ разрешить ввоз в Россию гашиша и марихуаны, чтобы проводить научные исследования.

"Ввоз таких веществ для использования в научных целях, для разработки и выпуска новых лекарственных форм обезболивающего – это очень актуально и действительно применяется во всем мире", – сказала Кусайко Агентству "Москва".

При этом она отметила, что сначала нужно организовать строгий контроль.

Ранее в Минздраве предложили разрешить ввоз гашиша и каннабиса, чтобы российские специалисты смогли проводить исследования. Квоты определили согласно расчетам Московского эндокринного завода, где планируется проводить испытания. В России использование данных веществ в медицинских целях запрещено.