Ученые впервые создали в лаборатории компоненты каннабиса

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Американским ученым удалось синтезировать соединения каннабиса в особых штаммах дрожжей. Синтетические каннабиноиды, которые не вырабатываются в растениях, смогут найти применение в медицинской сфере, пишет журнал Nature.

Выращенная в лаборатории марихуана имеет преимущества в сравнении с традиционной. Например, у нее более низкая стоимость, а технология создания наносит меньший вред окружающей среде.

Эксперты выразили надежду, что их разработки окажутся полезными для фармацевтических компаний.

Ранее сообщалось, что в российском Минздраве предлагают разрешить ввозить в страну гашиш и марихуану для медицинских исследований. В ведомстве объясняют, что по всему миру давно используют каннабис и его производные, часто из них готовят лекарства. Принимать такие препараты разрешено более чем в десяти странах, среди которых США, Австрия, Швейцария.

Министерство предлагает установить четкие квоты и каждый год ввозить примерно по килограмму марихуаны и по 300 граммов гашиша. Сейчас их оборот разрешен в России только для научной, учебной, экспертной и оперативно-разыскной целей. Использование для медицины запрещено.