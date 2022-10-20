В России введут ограничения доступа к ЛГБТ-информации для детей на платных сервисах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Законопроект о запрете ЛГБТ подразумевает ограничение доступа к соответствующей информации для детей на платных сайтах.

Из пояснительной записки к документу следует, что для доступа к телевизионным и радиопрограммам с содержанием ЛГБТ-информации на платных сервисах будет вводиться дополнительная защита. Защитными механизмами могут стать код или иные действия для подтверждения возраста зрителя или слушателя.

Отмечается, что запрет на передачу подобной информации детям также предлагается установить и для аудиовизуальных сервисов.

Накануне в Госдуму внесли законопроекты, содержащие предложения о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Согласие с необходимостью принять подобные инициативы высказали около 400 депутатов. В числе первых свое одобрение дали 60 депутатов, входящих в межфракционную группу по защите христианских ценностей.

До этого о возможном внесении законопроекта в Госдуму заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Тогда политик высказал надежду, что в ноябре законопроект подпишет Владимир Путин.



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