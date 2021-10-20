В МГД поддержали законопроект о бесплатном проезде для многодетных семей

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Депутаты столичного парламента поддержали законопроект о предоставлении бесплатного проезда в транспорте для обоих родителей в многодетных семьях и для детей из таких семей в возрасте до 18 лет, сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, законопроект поддержали 43 депутата, высказавшихся против и воздержавшихся не было.

"Поздравляю с единодушием", – отметил Шапошников.

С предложением предоставить право на бесплатный проезд в городском транспорте обоим родителям в многодетной семье и детям до 18 лет выступила в МГД фракция "Единой России".

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят внести законопроект о бесплатном проезде на общественном транспорте для студентов. Отмечается, что планируется внести изменения, согласно которым студенты дневной формы обучения получат право на бесплатный проезд на всех видах транспорта.

