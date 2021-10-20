Россиян предупредили об опасности витамина D при борьбе с COVID-19

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Витамин D может быть опасен при борьбе с коронавирусом, поскольку при слишком большой дозировке этого вещества в крови повышается уровень кальция, это провоцирует образование тромбов, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.
"А если принимать его в обычных дозах, рекомендованных, или хотя бы с превышением в 2–3 раза от рекомендованных, то он будет очень полезен – это позволяет иммунной системе проявить себя во всю мощность", – сказал специалист в беседе с "Лентой.ру".
Он отметил, если клетки иммунной системы получают витамины в нужных дозировках, то они начинают бороться с инфекциями.
Помочь в борьбе с коронавирусом также могут ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Об этом Болибок рассказал ранее. По словам эксперта, данное соединение способствует снижению свертываемости крови и помогает выработке веществ, подавляющих воспаление.
Ранее сообщалось, что специалисты научно-производственного предприятия "Здоровье Нации" создали нетканый материал для фильтров и масок, способный уничтожать вирусы и бактерии, попадающие на его поверхность.
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