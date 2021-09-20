Синоптик рассказала, ожидать ли потопа в понедельник в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с Москвой 24 рассказала, стоит ли ожидать потопа в столице в понедельник, 20 сентября. Она также уточнила, сколько еще осадков выпадет в городе до конца месяца.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 20 сентября в Москве ожидается ливень, которого не было 73 года. В столице может выпасть треть месячной нормы осадков, предупредил он.

"Рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений выпадало в этот день в 1946 году – это 18,2 миллиметра. Сегодня 14 миллиметров у нас уже выпало за ночь. Днем мы ждем, что у нас выпадет еще 5–6 миллиметров. Мы действительно ждем суточного рекорда по осадкам сегодня", – рассказала Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро 5–6 миллиметров – это немного по сравнению с ночными осадками. И дождь у нас распределялся равномерно в течение всей ночи. Точно так же будет и днем, поэтому у нас не будет потопа. Суточный рекорд означает для нас лишь то, что дождь в столице продлится в течение всего дня.

Что касается конца месяца, то частично он также будет дождливый, говорит Позднякова. По ее словам, в Москве все еще выпало меньше половины нормы осадков для сентября.

"По месячному количеству осадков сентябрь должен быть близким к норме. Пока еще дождей выпало меньше половины нормы. И за оставшиеся дни сентября, я думаю, норма будет выполнена", – пояснила синоптик.

При этом слякотная погода может дать передышку москвичам в самые последние дни месяца, отмечает Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Последняя пятидневка сентября будет с меньшим количеством дождей и с более высокой температурой. И, самое главное, она прогнозируется менее ветреная. Поэтому можно рассчитывать, что погода в последних числах сентября будет как раз вполне комфортной.

В то же время это не означает возврат бабьего лета, указывает синоптик. Погода в конце месяца все же будет осенней. "С 22 сентября мы с вами будем жить уже в астрономической осени", – напомнила Позднякова.

Ранее из-за сильного ветра жителей и гостей столицы призвали быть более осторожными. В частности, оставаться внимательными на улице: не укрываться под деревьями, а также не парковать машины поблизости от них.