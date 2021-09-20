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Общество

03:51

Названы регионы РФ с самым высоким ростом потребительского спроса

общество

Фото: depositphotos/dedivan1923

Краснодарский край и Республика Адыгея стали регионами-лидерами по динамике потребительского спроса. Он увеличился на 22,2% и на 21,9% соответственно. Об этом свидетельствуют данные исследования, передает РИА Новости.

Эксперты отмечают, что за первые семь месяцев текущего года потребительский спрос вырос в большинстве российских регионов, в целом по стране этот показатель увеличился на 12%.

В пятерку регионов-лидеров также вошли Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Санкт-Петербург. Там рост составил 20,8%, 20,7% и 19,5% соответственно.

Аутсайдерами рейтинга стали Томская область, там динамика потребительского спроса уменьшилась на 1%. В этом списке также Ненецкий автономный округ, Чукотка, Мурманская и Сахалинская области.

Ранее аналитики зафиксировали рекордный рост расходов среди россиян с момента начала пандемии коронавируса. По данным экспертов, можно ожидать частично завышенных показателей в сервисном секторе, поскольку в 2020 году и особенно в феврале снизился спрос по данному направлению. В феврале 2021 года падение расходов в секторе остановилось на 13,5% при 18,4% в январе.

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